Tuncay Şanlı Aynalıkavak Sohbetleri’nde

Adapazarı Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aynalıkavak Sohbetleri’nde ünlü futbolcu Tuncay Şanlı, hayatını ve hatıralarını katılımcılarla paylaşacak. 1 Aralık Çarşamba günü Tarihi Aynalıkavak Meydanı’nda gerçekleşecek programın moderatörlüğünü Erhan Kaytanbay yapacak.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinlikleri Aralık takviminde zengin içerikli birçok program, kültür sanat seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Takvimin en çok sevilen ve merakla beklenen programlarından biri de Aynalıkavak Sohbetleri. Aralık ayının ilk programı ve konuğu ise Sakaryalı ünlü futbolcu Tuncay Şanlı olacak. Erhan Kaytanbay’ın moderatörlüğünde, Tarihi Aynalıkavak Meydanı’nda gerçekleşecek programda, Şanlı, hayatını ve hatıralarını katılımcılarla paylaşacak. Program, 1 Aralık Çarşamba günü saat 18.00’de başlayacak.

Programla ilgili düşüncelerini paylaşan Başkan Mutlu Işıksu, tüm Adapazarılıları Aynalıkavak Sohbetlerine davet etti. Başkan Işıksu, “Aralık ayı kültür ve sanat etkinliklerimizi hemşehrilerimizin teveccühüne layık olacak şekliyle hazırlamak için gayret ettik. Aynalıkavak Sohbetlerimizde ise her ay Adapazarı’mız için önemli isimleri kültür sanat dostları ile buluşturuyoruz. Aralık ayı programımıza kıymetli hemşehrimiz milli gururumuz Tuncay Şanlı teşrif edecek, teşekkür ediyoruz. Kıymetli hemşehrilerimizi bu güzel buluşmaya davet ediyoruz” dedi.