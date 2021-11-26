Uluslararası çip tasarım yarışmasında SUBÜ başarısı

SUBÜ Öğretim Üyesi Dr. Serkan Dereli ve danışmanlığını yaptığı öğrencisi Alican Özpay, hazırlanan yüksek lisans tezini projelendirerek ‘Adaptive Computing Challenge 2021’ isimli uluslararası çip tasarım yarışmasına katıldı ve ön elemeyi geçmeyi başardı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Serkan Dereli ve danışmanlığını yaptığı SUBÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Alican Özpay, yüksek lisans tez konusunu projelendirerek dünyanın önde gelen çip tasarım üreticisi XILINX tarafından desteklenen ‘Adaptive Computing Challenge 2021’ isimli yarışmaya katıldı.

Dünyada yaşanan gerçek sorunların çözümüne yönelik çiplerin tasarlanarak prototiplerinin oluşturulmasına dayanan yarışma; yapay zeka, büyük veri ve uç nokta hesaplama gibi 3 önemli teknolojinin çip içerisine entegrasyonu şeklinde kategorize ediliyor. Farklı ülkelerden bin 508 katılımcının proje önerisi gönderdiği yarışmada SUBÜ’nün proje önerisi, Yarışma Kurulu tarafından yapılan ön incelemeyi geçerek destek almaya hak kazandı. İlan edilen proje sahiplerine projelerinde kullanılmak üzere gerekli olan çip tasarım prototip ürünleri gönderilmeye başlandı. 28 Şubat 2022’de sona erecek yarışmada her 3 kategoriden dereceye girenler 10 bin dolar, 5 bin dolar ve 3 bin dolar para ödülü kazanacak.

Dr. Öğretim Üyesi Serkan Dereli ve yüksek lisans öğrencisi Alican Özpay tarafından önerilen proje, otonom araçların adaptif kontrolünü sağlayan çip tasarımının gerçekleştirilmesi esasına dayanıyor. Proje ile kamera ve lidar sensörlerinden alınan veriler yapay zeka teknikleri ile analiz edildikten sonra otonom sürüşte aracın en doğru kararı vermesinin sağlanması hedefleniyor. Ortaya çıkan proje önerisinin başarılı bir tez konusu belirlemenin sonucu olduğunu vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Serkan Dereli, “Üniversitemizde uzun zamandır çip tasarımının önemini oturtmaya çalışıyoruz. Bu nedenle olaya sadece bir yarışma gözüyle bakmıyoruz. Kendimize alandaki Türkçe kaynak sıkıntısını gidermek, lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler açmak ve piyasada aktif çalışan firmalarla iş birliği yapmak gibi 3 hedef belirledik. Biz bu hedeflerin tamamını belirli bir oranda gerçekleştirebildiğimiz için yarışmaya katılabildik. Daha da önemlisi yarışmada ön elemeyi geçtik. Çünkü öğrencimizin tezini Yongatek Mikroelektronik Kurucu Ortağı Rıfat Demircioğlu’nun da aralarında bulunduğu bir komisyonla belirledik. İş birlikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Öğrencim Alican Özpay’a da cesareti nedeniyle bir parantez açmak istiyorum. Kendisi başından beri çip tasarımı ile ilgili tez yapma kararlılığında oldu. Hiçbir zaman sorumluluk almaktan kaçınmadı. Yarışma sahanın problemlerini çözmeye yönelik çip prototipi yapılmasını içeriyor. Biz de prototip çalışmamızda üniversitemizin otonom elektrikli aracı Revolt’u baz alacağız” diye konuştu.