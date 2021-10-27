Üniversiteli iletişimcilerden anlamlı proje

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İletişim Topluluğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında resim yarışması düzenledi ve okul kütüphanesine kitap bağışında bulundu.

Üniversiteli iletişimcilerden anlamlı proje
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İletişim Topluluğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında resim yarışması düzenledi ve okul kütüphanesine kitap bağışında bulundu.

SUBÜ İletişim Topluluğu Akyazı Küçücek Ortaokulu’nda bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Pandemi sebebiyle değişen yaşam alışkanlarına dikkat çekmek için ‘Yeni Dünyada Biz’ temalı bir resim yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edilirken; 5. sınıf öğrencisi Dora Ağırlı, Edvard Munch’ün meşhur ‘Çığlık’ eserine yeni bir yorum kattığı resmiyle 1’inci oldu.

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