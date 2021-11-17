Vali Soytürk Aynalıkavak Sohbetleri’ne katılacak

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Kilis Valisi Recep Soytürk, hayatını ve hatıralarını katılımcılarla paylaşacak.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Etkinlikleri Kasım takvimi, zengin içerikleriyle devam ediyor. Takvimin en çok sevilen ve merakla beklenen programlarından biri de Aynalıkavak Sohbetleri. Kasım ayının konuğu ise Kilis Valisi Recep Soytürk olacak. Sakaryalı Vali Soytürk, Yahya Bakır’ın moderatörlüğünde Tarihi Aynalıkavak Meydanı’nda gerçekleşecek programda, hayatını ve hatıralarını katılımcılarla paylaşacak. Program 18 Kasım Perşembe günü saat 18.00’de başlayacak.

Programla ilgili düşüncelerini paylaşan Başkan Mutlu Işıksu, tüm Adapazarılıları Aynalıkavak Sohbetlerine davet ederek, “Her ay Adapazarı’mız için kıymetli isimleri kültür sanat dostları ile buluşturuyoruz. Kasım ayı programımıza kıymetli hemşehrimiz Kilis Valimiz Sn. Recep Soytürk teşrif edecek, şükranlarımızı sunuyoruz. Kıymetli hemşehrilerimizi programımıza davet ediyoruz” dedi.