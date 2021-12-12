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Verdiği vaazlarla tanınan 88 yaşındaki Ahmet Tomor, koronaya yenildi

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Sakarya’da verdiği vaazlarla bilinen ve bir süre önce korona virüse yakalanan 88 yaşındaki Ahmet Tomor, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Verdiği vaazlarla tanınan 88 yaşındaki Ahmet Tomor, koronaya yenildi
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Sakarya’da verdiği vaazlarla bilinen ve bir süre önce korona virüse yakalanan 88 yaşındaki Ahmet Tomor, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya’da verdiği vaazlarla bilinen ve kitapları birçok dile çevrilen 88 yaşındaki Ahmet Tomor, yaklaşık 3 hafta önce korona virüse yakalandı. Kocaeli’de özel bir hastanede tedavi gören Tomor, durumunun ağırlaşması sonrasında yoğun bakıma alındı. Tomor, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

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Öte yandan, Ahmet Tomor’un cenaze defin bilgileri ise hastane işlemleri sonrasında netlik kazanacak.

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