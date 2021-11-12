Yangınlara karşı işte böyle eğitiyorlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı kurum dışı eğitimleri kapsamında Bilecik’te faaliyet gösteren bir firma çalışanlarına yangın bilgisi ve yangına müdahale yöntemleri eğitimleri verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı kurum içi ve dışı eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir İtfaiyesi Bilecik’te faaliyet gösteren bir firmaya yangın bilgisi ve yangına müdahale yöntemleri eğitimleri verdi.

Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Koruma ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından verilen eğitimler 1 gün teorik ve 1 gün uygulamaları olarak gerçekleştirildi. Toplamda 48 personele 3 kur olarak verilen eğitimlerde yanma ve yangın bilgisi, yangın sınıfları ve yangın sınıfları söndürme yöntemlerinin yanı sıra malzeme bilgisi ve kişisel koruyucu donanımlar, temiz hava solonum seti kuşanımı ve kullanımı gibi önemli konularda bilgiler aktarıldı. Uygulamalı eğitimlerde ise ekip çalışması ve organizasyonları yaptırılarak katı, sıvı ve gaz yangınlarına müdahale ve söndürme çalışmaları gösterildi.