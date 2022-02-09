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Yaşlıların yüzü YADEM ile gülüyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Yaşlı Destek Merkezi’ndeki (YADEM) görevli ekipleri, yaşlılara her türlü hizmeti sunuyor.

Yaşlıların yüzü YADEM ile gülüyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Yaşlı Destek Merkezi’ndeki (YADEM) görevli ekipleri, yaşlılara her türlü hizmeti sunuyor.

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Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ekipleri, aldıkları her ihbara cevap veriyor, yüzlerce kişinin kapısını çalıyor. YADEM’in kurduğu ‘Sağlıklı Yaşam Birimi’ ve diğer ekipler, yaşlılara hastane randevusunda, tedavilerde refakat hizmeti, sağlık taraması, evde bakım, kişisel bakım, muayene, taşıma ve aşı hizmeti sunuyor. Ayrıca, YADEM üyesi tüm yaşlılar sosyalleşmenin ve iletişimin artırılması için açık havada veya merkezde gerçekleştirilen etkinliklerde bir araya geliyor.

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