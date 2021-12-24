Yazar Brodbec, lise öğrencileriyle bir araya geldi

Amerika’da İslam ile tanışarak Müslüman olan ve birçok kitap yazan Rabia Christine Brodbeck, Sakarya’da lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Amerika’da İslam ile tanışarak Müslüman olan ve birçok kitap yazan Rabia Christine Brodbeck, Sakarya’da SİMDER işbirliğiyle düzenlenen imza ve söyleşiye katıldı. Yazar Brodbeck, ilk olarak Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Daha sonra Brodbeck, Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Neslihan Yünsel Koordinatörlüğünde öğrencilerle söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirdi.