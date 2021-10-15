Yazarlık hayali kuran gençler bu atölyede yetişecek

Sakarya’da edebiyat severler tarafından ilgiyle takip edilen Yazarlık Atölyesi, il genelinde ilk defa bir ilçede başladı. Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi Başkanı ve yazar Fahri Tuna ile Küçürek Öykü’nün tanınan yazarlarından ve eğitimci Arzu Özdemir tarafından sürdürülecek olan atölye kapsamında gençlerden ve yetişkinlerden oluşan iki grup 14 hafta boyunca eğitim görecek.

Karasu Kaymakamlığı öncülüğünde Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Sakarya’nın Karasu ilçesinde açılan Yazarlık Atölyesi ile Karasu’da edebiyata gönül veren ve yazarlık hayali kuran gençler ile yetişkinlere eğitim verilecek. Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi Başkanı ve yazar Fahri Tuna ile Küçürek Öykü’nün tanınan yazarlarından ve eğitimci Arzu Özdemir tarafından 14 hafta boyunca verilecek olan eğitim kapsamında 30 öğrenci ve 16 yetişkin yazar adayı iki grup halinde eğitim görecek. Atölyenin asistanlığını Arapça Öğretmeni Miraç Küçük üstlendi. Atölyenin açılış programına Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ve Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan katıldı. Karasu Namık Kemal İmam Hatip Ortaokulu’nda bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen açılış programına gençlerden ilgi büyük oldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, “Geleceğin yazarları için bu tür faaliyetler eğitim kurumlarında oldukça önemli. Yazarlık atölyesi daha önce pek çok yerde açıldı. Sakarya’da ilçeler bazında ilk defa Karasu’da başlatıldı” dedi. Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı ise, “Bir medeniyet kurulacaksa sadece ekonomi, sanayi ve teknolojideki gelişmelerle olmaz. Bir ülke veya bir medeniyetin kurulmasında manevi değerlerin de olması lazım. Bu unsurların en önemlisi de edebiyattır” diye konuştu. Türkiye’de Küçürek Öykü tarzında öyküler yazan ve türün öncüleri arasında yer alan eğitimci Arzu Özdemir de, “Karasu’da beş yıldır böyle bir çalışmanın hayalini kuruyordum. Adeta hayalim gerçek oldu. Karasu halkı için çok faydalı olacak” şeklinde konuştu.

Türkiye Yazarlar Birliği Sakarya Şubesi Başkanı ve yazar Fahri Tuna ise, “Bu kültürel etkinliğin bir ilçede olması ayrı bir mutluluk ve gurur verici. İl merkezlerinde her türlü imkanlar mevcut ama ilçelerde, köylerde çok sayıda yazar ve edebiyat değerleri var. Bu değerleri ve yetenekleri keşfetmek, onları geliştirmek bizim için çok önemli” ifadelerini kullanırken, Yazarlık Atölyesi öğrencilerinden Sudenaz Serra Arslan’da, “Karşıma böyle bir fırsatın çıkmasına çok sevindim. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğim. Şiir yazmayı seviyorum” diye konuştu.