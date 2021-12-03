Yılın en iyi istasyonu personeline Sağlık Müdüründen plaket

2021 yılının en iyi istasyonu seçilen Hendek 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret eden Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, personelin Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutladı.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle Hendek 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret etti. 2021 yılı performans, kalite ve disiplin değerlendirmesine göre ilimizdeki en iyi istasyon seçilen Hendek 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ekibini tebrik eden Öğütlü, başarılarından dolayı istasyon personeline plaket verdi.

Sağlık Yatırımları Başkanı Dr. Serdar Değirmenci ile 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Necip Gökhan Güner’in de katıldığı ziyarette konuşan Öğütlü, “Her türlü koşulda hastalara uluşmak için canla başla çalışan sağlık çalışanlarının bu anlamlı haftasını kutluyoruz. Hayatla ölüm arasında fedakarca çalışan tüm acil sağlık hizmetleri personelimize teşekkür ediyoruz” dedi.

112 personeli İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü’ye teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğütlü daha Hendek’in ardından Erenler Yeşiltepe Mahallesinde yapımı devam eden Erenler 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri binasında incelemelerde bulundu.