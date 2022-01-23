banner4556

Yüksek gerilim hattı üzerine devrilen ağaç mahalleyi elektriksiz bıraktı

banner4336

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Karasu ilçesinde yüksek gerilim hattı üzerine yıkılan ağaç, mahalleyi bir süre elektriksiz bıraktı.

Yüksek gerilim hattı üzerine devrilen ağaç mahalleyi elektriksiz bıraktı
banner4583

SAKARYA (İHA) – Sakarya’nın Karasu ilçesinde yüksek gerilim hattı üzerine yıkılan ağaç, mahalleyi bir süre elektriksiz bıraktı.

banner4575

Olay, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkisini sürdüren yağış ve rüzgar sebebi ile bir ağaç devrildi. Yüksek gerilim hattı üzerine yıkılan ağaç, enerji hattına zarar verdi. Devrilen ağaç mahalleyi bir süre elektriksiz bıraktı. Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce, enerji hattında oluşan zarar giderildi.

Mahalle Muhtarı Hasan Emanet ise vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bu durumu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Muhtar Emanet paylaşımında, “Değerli Kurudere halkımız yüksek gerilim hattı üzerine ağaç yıkılması sonucu enerji hatları zarar görmüştür. Ekipler çalışmaktadır. Kısa sürede enerji verilecektir. Anlayışınız için teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak deniz trafiğine...
İstanbul Boğazı çift yönlü olarak deniz trafiğine...
  1. GENEL

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321