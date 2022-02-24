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Yüksekliği hesaplayamayınca beton üst geçide çarptı

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Sakarya D-100 Karayolu’nda iş makinesi yüklü tır beton üst geçide çarptı. Yüzlerce aracın geçtiği noktada tahribatın ufak çapta olması facianın önüne geçti.

Yüksekliği hesaplayamayınca beton üst geçide çarptı
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Sakarya D-100 Karayolu’nda iş makinesi yüklü tır beton üst geçide çarptı. Yüzlerce aracın geçtiği noktada tahribatın ufak çapta olması facianın önüne geçti.

Kaza, D-100 Karayolu Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönünde seyir halinde olan iş makinesi yüklü tırın sürücüsü, üst geçidin altından geçtiği sırada yüksekliği hesap edemedi. Çekici bölümüne yüklendiğinde 4 buçuk metrenin üzerine çıkan yükü, üst geçidin kolonlarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle üst geçitte yıkıma sebep olacak bir hasarın oluşmaması faciayı önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği bir süreliğine durdurdu. Tır, daha sonra kontrollü bir şekilde olay yerinden alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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