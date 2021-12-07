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Ziraat Odası’ndan 200 liralık bozuk para çalarak kayıplara karıştı

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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan Ziraat Odası binasına giren hırsız, yaklaşık 200 liralık bozuk para alarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ziraat Odası’ndan 200 liralık bozuk para çalarak kayıplara karıştı
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan Ziraat Odası binasına giren hırsız, yaklaşık 200 liralık bozuk para alarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kaynarca ilçesi Merkez Mahallede bulunan Ziraat Odası binasında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlık şüphelisi gece saatlerinde binaya girerek yaklaşık 200 lira değerinde bozuk para çalarak kayıplara karıştı. Sabah mesai için gelen çalışanlar tarafından fark edilen olay, polis ekiplerine bildirildi. Harekete geçen ekipler hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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