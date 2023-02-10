Sakaryalı ekip Vali Kaldırım'a sarılarak ağladı

Deprem felaketinin 94’üncü saatinde sevindiren haber Kahramanmaraş’tan geldi. Yıkılan binanın enkazından bir vatandaşın sağ olarak kurtarılması sonrasında Sakaryalı arama kurtarma ekibi Vali Çetin Oktay Kaldırım’a sarılarak ağladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde tahribata sebep olan deprem sonrasında enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için seferberlik devam ediyor. Bu çerçevede felaketin üzerinden geçen 94 saat sonrasında Kahramanmaraş’ta bir kişi enkaz altından Sakaryalı arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı. Umut olan o kurtarma sonrasında Sakaryalı arama kurtarma ekibi üyeleri, bölgeye deprem valisi olarak görevlendirilen Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’a sarılarak gözyaşı döktü. Ardından Vali Kaldırım’a sarılan bir başka arama kurtarma görevlisi, “Sakarya’nın deprem çocukları üzerine düşeni yapıyor” sözleri de dikkatlerden kaçmadı.

94 saat sonra enkaz altından çıkan ve umut olan kurtarma anlarını ise Vali Kaldırım sosyal medya hesabından, “Gece saat 02.50, 94 saat sonra bir gencimiz gözyaşlarıyla, Sakarya’mızdan gelen fedakar ekiplerimiz tarafından enkazdan çıkarıldı. Tüm ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Hepsinden Rabbim razı olsun” ifadeleriyle paylaştı.