Sakaryalı gençler Büyükşehirle İtalyan mutfağında

Her hafta farklı kültürlerden, farklı lezzetlerin hazırlandığı Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK Mutfak Atölyesi’nde bu hafta gençler İtalyan mutfağıyla buluştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrencilere Sanat ve Meslek Edinme Kursları (SAMEK) mutfak atölyesi aracılığıyla hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam sunmaya devam ediyor. Her hafta farklı kültürlerden, farklı lezzetlerin yapıldığı mutfak atölyesinde bu hafta İtalyan mutfağından ‘Lazanya’ ve ‘Tiramisu’ lezzetleri yapıldı. Farklı bir kültürün mutfağını deneyimleme şansı yakalayan öğrenciler, hazırladıkları yemeklerin tadına bakarak günü tatlı bir finalle noktaladı. Lise öğrencisi olan 14 yaşındaki Azra Duman, "Bugün kursta ilk kez lazanya ve tiramisu yapmayı denedik. Daha önce hiç hamur açmamıştım, bu benim için oldukça farklı bir deneyimdi. Lazanya hamurunun biraz daha ince olması gerekiyormuş, onu da burada öğrendim. Her şey çok keyifliydi, güzel bir sonuç çıkacağını düşünüyorum" derken Mutfak atölyesine katılan lise öğrencisi Tubanur Çakmak, "Bugün burada tiramisu ve lazanya yaptık. Yaparken gerçekten çok eğlendim. Benim için hem keyifli hem de çok özel bir deneyimdi" dedi.