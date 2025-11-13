Sakaryalı şehidin cenaze programı belli oldu

Gürcistan’da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş’un Sakarya’daki cenaze programı belli oldu. Yarın ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak olan, 18 yıllık asker ve iki çocuk babası Karakuş’un cenazesinin kaldırılacağı cami ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı.

11 Kasım Salı günü meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan olayda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan’da düştü. Merzifon’da görev yapan Sakaryalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş (39), şehit oldu. Karakuş’un, anne ile babasının Gümüşhane’de oldukları ve oğullarının şehadet haberini orada aldıkları öğrenilirken, baba ocağı olan Sakarya’nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak ve çevresi Türk bayrakları ile donatıldı. 7 ile 11 yaşlarında iki çocuk babası ve 18 yıllık askeri personel olan Karakuş’un cenaze programı belli oldu. Şehit Karakuş, yarın Serdivan Yazlık Akşemseddin Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek tören sonrasında Serdivan Şehitliği’ne defnedilecek.