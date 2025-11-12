Sakaryalı şehidin mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı

Gürcistan’da askeri kargo uçağının düşmesi neticesinde şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş’un Sakarya’daki mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehadet şerbeti içen Karakuş’un, 18 yıllık askeri personel ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Dün meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan olayda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan sınırında düştü. Merzifon’da görev yapan Sakaryalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, şehit oldu. Karakuş’un, anne ile babasının Gümüşhane’de oldukları ve oğullarının şehadet haberini orada aldıkları öğrenilirken Sakarya’nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak’taki yakınlarına dün gece saatlerinde bilgi verildi. Haber verilmesi üzerine şehidin ağabeyi ve eniştesi Amasya Merzifon’a doğru yola çıktı. Evli, 7 ile 11 yaşlarında iki çocuk sahibi ve 18 yıllık askeri personel Karakuş’un baba ocağı olan Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Türk bayraklarıyla donatıldı.