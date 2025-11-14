Sakaryalı şehit son yolculuğuna uğurlandı

Gürcistan’da askeri kargo uçağının düşmesi neticesinde şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, memleketi Sakarya’nın Serdivan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’da katıldı.

11 Kasım Salı günü meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan olayda, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan’da düştü. Merzifon’da görev yapan Sakaryalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş (39), şehit oldu. Karakuş’un, anne ile babasının Gümüşhane’de oldukları ve oğullarının şehadet haberini orada aldıkları öğrenilirken, baba ocağı olan Sakarya’nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak ve çevresi Türk bayrakları ile donatıldı. 7 ile 11 yaşlarında iki çocuk babası ve 18 yıllık askeri personel olan Karakuş, Türk bayrağına sarılı tabutu, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı üzerinden Sakarya’ya getirildi. Şehit Karakuş, Serdivan Yazlık Akşemseddin Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Serdivan Şehitliği’ne defnedildi.

Öte yandan şehidin cenaze törenine eşi Sinem Karakuş, şehidin babası Mürsel Karakuş başta olmak üzere yakınları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletvekilleri, protokol mensupları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.