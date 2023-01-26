Sakaryalılar, Regaip Kandili'nde camilere akın etti

Üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaip Kandili’nde Orhan Gazi Camii’ne akın eden Sakaryalılar, namaz kılıp dua etti.

Üç ayların habercisi olarak kabul edilen Regaip Kandili’nde vatandaşlar camilere akın etti. Sakarya’nın tarihi camisi olan Orhan Gazi Camii’ne gelen vatandaşlar Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit dinleyip dua etti.