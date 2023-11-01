Sakaryalılardan '100. yıl' kan bağışı

Sakarya'da Cumhuriyet'in 100. yılı ve Kızılay Haftası dolayısıyla vatandaşlar Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Sakaryalılardan '100. yıl' kan bağışı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakarya’da Cumhuriyet’in 100. yılı ve Kızılay Haftası dolayısıyla vatandaşlar Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde bağışı hususundaki farkındalığını artırmak ve kan bağışını teşvik etmeyi gayesiyle "100. Yılda Kan Bağışı" kampanyası başlatıldı. Bu çerçevede, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bulunan Kızılay Kan Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, formları doldurduktan sonra kan bağışında bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de kampanyaya destek olarak kan verdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman