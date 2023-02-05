Sakaryaspor- Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü’nü 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, “Bugün Sakaryaspor’la oynadığımız maçta kötü hava koşulu ve kötü zemin olmasına rağmen genelde çok iyi bir maç oldu. İlk 45 dakika uzatmaya kadar bizim açımızdan çok iyiydi. Uzatma gösterildikten sonra bizim kendi yapmış olduğumuz hatayla topun kendi kalemize gittiği sırada penaltıdan yediğimiz golle soyunma odasına ilk yarı 1-0 mağlup olarak girdik. İkinci yarı bunu telafi etmek için her şeyi yaptık. Bu hava şartların çok çok güzel oyun oldu. Direkten dönen top gol olsaydı çok çok farklı bir maç olacaktı. İkinci topu saymıyorum bile oyuncular çok iyi oynadı ve çok iyi hazırlanmışlardı. Bunun yanında bizim çok kritik yerlerde önemli eksikliklerimizde vardı. Bugün bizim için hayırlısı buymuş, puansız dönüyoruz. İnşallah bundan sonra kaybettiğimiz puanları toplayarak devam ederiz” dedi.

Taşkın: “Maça çok hızlı başladık, tam istediğim gibi oldu”

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise, “6 puanlık bir maçtı, yenmemiz gerekiyordu. Geçen hafta iyi oynayarak galip geldik aynı oyunla galibiyet serisini devam ettirmek istiyorduk. Maça çok hızlı başladık, tam istediğim gibi oldu, hatta çocuklara ’İlk 10 dakika yoğun bir baskı istiyorum gol bulabilirsek bulacağız bulamazsak rutin oyuna geçeceğiz’ dedim. Aslında iki tane ciddi pozisyon bulduk ama gol yapamadık. Daha sonrasında oyun ortada geçti ve bir penaltı bulduk. İkinci devrede çok istekli ve arzulu bir oyun vardı. Rakibimizin de karambole bulduğu birkaç pozisyon oldu. Baktığımız zaman bu takım son oynadığı 10 maçta bir galibiyeti var. Oyuncular bugün çok iştahlılardı ve söylediğimiz her şeyi yerine getirdiler. Seyircilerimizin önünde güzel bir galibiyet aldık” diye konuştu.