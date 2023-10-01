Sakaryaspor- Eyüpspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında oynanan Sakaryaspor-Eyüpspor karşılaşması sonrasında iki takım teknik sorumlusu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, “Sakaryaspor oynadığı oyunla puan tablosunda yerini hak etmiyordu genel olarak. İyi hücum oyuncularına sahip, etkili ataklar yapabilen, hatta 6. hafta itibarıyla rakip ceza sahasında en çok topla buluşan takımdı. Ayrıca kazandığı toplar sonrasında çok hızlı kontratak oynayan bir takım olduğunu biliyorduk. Oyunun ilk devresinde savunma anlamında pek sıkıntı yaşadığımızı düşünmüyorum. Yalnız problemimiz hücumdaydı erken final pasları, basit top kayıpları rakip sahada kalma süremizi düşürdü. Golümüzün iptali sonrasında Sakaryaspor ikinci devre daha inançlı bir şekilde çıktı. Yediğimiz iki golde aslında hazır olduğumuz bir andı. Üzüntümüz bu, hazır olduğumuz, çalıştığımız yerden yenildik. Netice olarak Sakaryaspor, bizden daha iyi mücadele etti, onları tebrik ediyorum. Bizim tarafımızdan baktığımız zaman galibiyeti hak ettik diyemiyorum ama mağlubiyeti de hak etmedik. Maçı çevirecek fırsatlar da bulduk ama olmadı. Bu maçı iyi analiz edip, eksiklerimizi tamamlayıp önümüze bakacağız” dedi.

“Önemli bir süreçte önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum”

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, “Önemli bir süreçte çok önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Çünkü liderle oynuyorsunuz, yenilmezlikler, onun yanında puan farkı var. Düşünün bugün yenilmesine rağmen liderliğini koruyan ve 3 puan farkı taşıyan bir takımla oynadınız ama biz bir hafta boyunca akan oyunda bu takımı zaten yenebileceğimizi çözmüştük. Rakibinde bu çerçevede çözümler ürettiğini düşünüyorum. Biz sadece rakiple değil zeminle de mücadele ettik. Takım sahaya çıktıkça yağan yağmurun zemini ağırlaştıracağını ve kayganlaştıracağını da düşündük. Akan oyunda Eyüpspor’la neler yapabileceğimizi biliyorduk onunla ilgili gelişim sürecimizi tamamlamıştık sonucu da aldık. Eyüpspor’u da tebrik ediyorum buraya bir lider takım olarak geldiler evlerine yine lider olarak dönüyorlar” diye konuştu.