Sakaryaspor - Adanaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında oynanan Sakaryaspor-Adanaspor karşılaşması sonrasında iki takımın teknik sorumlusu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Sorumlusu Eyüp Arın, “Biz göreve geldikten sonra bu ikinci müsabakamız. Fakat biz ayakta kalmak için buraya gelmiştik. Sakaryaspor’la oynayacağımız müsabakaya da çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorduk. Kazanmak için gelmiştik. Sakaryaspor da iki haftadır iyi bir çizgi yakalamıştı. Yani iyi bir müsabaka olacağını düşünüyorduk. Öyle de olduğunu düşünüyorum. Başlangıç bölümü Sakaryaspor’un yine düşündüğümüz gibi oldu yani. Sakaryaspor etkili başladı. İlk devredeki Sakaryaspor’un baskılı gözükmesi çok net pozisyon bulmadı ama maçın bence ilk yarıdaki en net pozisyonu bizim karşı karşıya olduğumuz, Hakkı ile kaçırdığımız pozisyondu. İkinci yarı Sakaryaspor yine bize baskı kurmaya ve bizim sahamızda oynamaya özen göstereceğini düşünüyorduk. Fakat yediğimiz ilk gol bizim kendi kaptırdığımız top. Sonra oyun içerisinde yaptığımız değişikler, maçın son bölümünde aldığımız riskler bize tabi rakibin daha geniş alan bulup, pozisyonlar üretmesine sebep oldu. Biz tabii bundan sonra kendi işimize bakacağız, Sakaryaspor’a da bundan sonraki maçlarına başarılar diliyorum” dedi.

“Kazanma alışkanlığımızı sürdürmemiz için iyi bir galibiyet oldu”

Bütün dünyanın din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden barış çatısı altında bir yaşam sürdürmesini dileyerek konuşmalarına başlayan Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, “Kazanmak için sahaya çıktığımızı zaten daha öncesi verdiğimiz mesajlarda anlatmıştık. Her maça için çıkıyoruz. Ama bu maç özelinde şunu belirtmek isterim. Artık kazanma alışkanlığımıza dönebilecek bir maç gibi bir seriye başlamak istedik. Bir oyun kurgumuz var. Bunu zaman zaman oyun içerisindeki varyasyonlarla değiştirebiliyoruz. Oyuncular ne kadar cevap verebiliyorlar? Onlar o kadar alan oluşturabiliyorlar. Ona göre yol alıyoruz. Onun haricinde oyuna giren, oyundan çıkan, oyuncularımızın performanslarını da gözeterek kontrol altında bir gidişat sergiliyoruz. Adanaspor oyun kurgusu olarak baktığınızda biraz daha kendini toparlamaya aday bir takım gibi görünüyordu. Uzun oynuyorlar. İkinci toplarda biz biraz daha başarılı olmak için hafta içi çok çalıştık. Hani alalım, topu biz kazanalım ama gerçi onların ilk yarı topu bize verdiler, çokça fırsat bulduk. Aslında ilk yarı oyunu koparabilirdik. Dediğim gibi kazanan takım olmak için, alışkanlığımızı sürdürmemiz için iyi bir galibiyet oldu. Oyuncuları kutluyorum, tebrik ediyorum. Sakaryaspor’a bundan sonra daha hızlı, daha çabuk sonuç alabilecek oyun formatında yeni şeyler kazandırmak için çalışıp yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.