Sakaryaspor, Adanaspor mesaisinde
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk edeceği Adanaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında konuk edeceği Adanaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.
Rüstemler Tesisleri’ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla devam etti.
Yeşil-siyahlılar, 21 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu’nda Adanaspor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.