Sakaryaspor, Adanaspor mesaisinde

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında konuk edeceği Adanaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Sakaryaspor, Adanaspor mesaisinde
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sina pırlanta
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında konuk edeceği Adanaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Rüstemler Tesisleri’ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla devam etti.

Yeşil-siyahlılar, 21 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu’nda Adanaspor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.