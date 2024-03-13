Sakaryaspor, Altay mesaisinde
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Altay müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Altay müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
Rüstemler Tesisleri’nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Sakarya ekibinin antrenmanı, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.