Sakaryaspor, Altay mesaisinde

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Altay müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sakaryaspor, Altay mesaisinde
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında pazar günü evinde oynayacağı Altay müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri’nde, Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Sakarya ekibinin antrenmanı, taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

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