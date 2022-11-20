Sakaryaspor - Bandırmaspor maçının ardından

2 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Oyuna iyi başladığımız bir maç sonra yediğimiz bir gol, Sakaryaspor’u da tebrik ederim iyi bir galibiyet aldılar. topla oynama yüzde 60’a yüzde 40 bizde gözükse de ama özellikle hücumdayken dönen toplarda ikili mücadeledeki zayıflığımız bizim basit gol yememiz oldu. Oynar gibi gözüktük, yapmaya çalıştık ve pozisyonda bulduk ama dönen toplarda defans arkası atılan toplarda etkisizdik. Yapılan ortada belki en fazla biz görüldük ama dönün toplardaki başarıyı sağlayamazsanız skor bu olur. Kapanıp bizim açıklardan faydalanmaya çalışıyorlardı başardılar da ama elimizdeki kadro kaliteli bir kadro bu kadar hata yapmaması gerekiyor. Beklemediğim bir sonuç tabi rakibinde istekli oyunu skoru getirdi, tebrik ediyorum. Biz de bundan sonra bu hataları yapmamaya ve daha olumlu oynamaya çalışacağız. Ben güveniyorum iyi bir takımım ve güvenilir bir kadrom var. Bundan sonraki süreçte bunları toparlamaya çalışacağız” dedi.

Özbalta: “Turnuva maçı gibi oynamayı düşündük ve o şekilde oynadık”

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise, “İstediğimiz bir tarzda maç oldu. Turnuva maçı gibi oynamayı düşündük ve o şekilde oynadık. Bunda da oyuncularımız bunu en iyi şekilde yerine getirdiler. Bir eleştiri olarak onlara sadece biz daha iyi şeyler yapabilecek takımız, bunu buraya geldiğimden beri görüyorum ama daha güçlü olmalıyız. Skor 4-1 olduktan sonra oyundan atılmamalıyız, 10 kişi kaldığımızda da o golü yememeliyiz çünkü pozisyon olabilecek bir yer değildi. Yediğin gol sayısını da az tutmak lazım ama buna can kurban. Çok iyi bir mücadele, iyi bir oyun. Oyun eksikliklerimizi geliştirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu maç geçecek bugün yatacağız yarın kalkacağız Boluspor maçı bundan sonrasına bakacağız. Her hamleyi adım adım düşünmek istiyoruz. Buradan oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.