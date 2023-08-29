Sakaryaspor, Bandırmaspor mesaisinde

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında konuk olacağı Bandırmaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Sakaryaspor, Bandırmaspor mesaisinde
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in dördüncü haftasında konuk olacağı Bandırmaspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Sakaryaspor’da Rüstemler Tesisleri’ndeki antrenman düz koşu ile başladı. İdman, istasyon çalışması, dinamik ısınma ve taktik çalışmalarla devam etti. Yeşil-siyahlılar, 2 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.

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Çakmak Yapı
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