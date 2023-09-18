Sakaryaspor-Bodrumspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında oynanan Sakaryaspor-Bodrumspor karşılaşması sonrasında iki takım teknik direktörü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig’in 5. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Bodrumspor’a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Müsabakada gördük ki çalıştığımız tüm aksiyonları sahada görebildik. Zor bir deplasman, zor bir takım sonradan gelen oyuncularla birlikte daha da zor bir hale geldi aslında. Bugünün en kötü tarafı sahaydı buda hem karşı tarafa hem de bize çok fazla oynama imkanı vermedi. Bizde mücadele olarak o kötü sahanın üstesinden geldik. Dolayısıyla da maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımı kutluyorum zor bir deplasmandan çok güzel bir galibiyet aldılar. Geçen seneden beri oynadığımız oyun belli. Bunu her geçen gün birazcık daha geliştirmeye çalışıyoruz. Rakiplerimiz çok zor, çok kuvvetli. Dolayısıyla oyunumuzu geliştirerek yine işin içinde olmak istiyoruz ve bunun için de çalışıyoruz. Bence bugün saha dışında her şey iyiydi, hakemler iyiydi, biz iyiydik. Sakaryaspor elinden geleni yaptı ama yetmedi. Dolayısıyla kazandığımız için bu zorlu deplasmandan üç puana döndüğümüz için çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

“Takım olarak oynadığımız futbol çok fazla ön plana çıkmadı”

Sakaryaspor’un Yardımcı Antrenörü Turgay Karslı, “Takım olarak oynadığımız futbol çok fazla ön plana çıkmadı. Daha çok kaybettiğimiz toplar daha çok veremediğimiz mücadele göründü doğrudur. Rakip takımı kutluyoruz, tebrik ediyorum ama şunu bilmeliyiz ki biz bir takım olma yolunda beraber bu adımları atma yolunda bu oyuncu arkadaşlarla ve bu birliktelikle bir sonuç üreteceğiz. Biz önce bir beraber arkadaşlarımızla bütünüyle sorunu beraber çözme noktasında üzerimize düşecek olan her türlü görevi yerine getireceğimizi söyleyebilirim. Önce takım olacağız, beraber olacağız ardından sonuca beraber ulaşacağız. Bundan kimsenin farklı bir sonuç çıkarmasını da beklemiyorum. Ama oyunun genelinde evet doğru kopukluklar oldu, boşluklar oldu. Bunda etken olarak ilk dakikalarda yediğimiz gol, motivasyonumuzu düşürmüştür doğrudur. Belki o an bizi daha da oyuna motivasyon değerimizi sağlayacak bir etken olarak bir pozisyon sokamadık, olmadı. Olsaydı daha da ivmelenebilirdik ama olmadı mağlup olduk. Bu sorumluluk hepimizin ama biz inandığımız ve bildiğimiz yolda, takım olma yolunda arkadaşlarla beraber hareket edeceğiz” diye konuştu.