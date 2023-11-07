Sakaryaspor, Boluspor mesaisinde
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk olacağı Boluspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında konuk olacağı Boluspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Antrenman, Rüstemler Tesisleri’nde Teknik Direktör Tuncay Şanlı gözetiminde başladı. Antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla devam etti. Yeşil siyahlılar, 12 Kasım Pazar günü saat 13.30’da Bolu Atatürk Stadyumu’nda Boluspor ile karışılacak. Sakarya ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.