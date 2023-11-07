Sakaryaspor, Boluspor mesaisinde

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında konuk olacağı Boluspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Sakaryaspor, Boluspor mesaisinde
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında konuk olacağı Boluspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Antrenman, Rüstemler Tesisleri’nde Teknik Direktör Tuncay Şanlı gözetiminde başladı. Antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla devam etti. Yeşil siyahlılar, 12 Kasım Pazar günü saat 13.30’da Bolu Atatürk Stadyumu’nda Boluspor ile karışılacak. Sakarya ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman