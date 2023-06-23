Sakaryaspor, Burak Süleyman ile sözleşmeyi uzattı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, kanat oyuncusu Burak Süleyman ile sözleşmesini uzattı.

Sakaryaspor, Burak Süleyman ile sözleşmeyi uzattı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, kanat oyuncusu Burak Süleyman ile sözleşmesini uzattı.

Sakaryaspor, yeni sezon transfer hareketliliğine devam ediyor. Bu çerçevede yeşil-siyahlılar, iç transferde Burak Süleyman’ın sözleşmesini yeniledi. Sakaryaspor’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi uzatılan Burak Süleyman resmi imzayı attı" ifadelerine yer verildi.