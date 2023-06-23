Sakaryaspor, Burak Süleyman ile sözleşmeyi uzattı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, kanat oyuncusu Burak Süleyman ile sözleşmesini uzattı.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, kanat oyuncusu Burak Süleyman ile sözleşmesini uzattı.
Sakaryaspor, yeni sezon transfer hareketliliğine devam ediyor. Bu çerçevede yeşil-siyahlılar, iç transferde Burak Süleyman’ın sözleşmesini yeniledi. Sakaryaspor’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi uzatılan Burak Süleyman resmi imzayı attı" ifadelerine yer verildi.