Sakaryaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 13. haftasında Sakaryaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Karşılaşmada Sakaryaspor, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Beraberlikle son bulan müsabakanın ardından açıklama yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, “Diğer kazanamadığımız maçlarda olduğu gibi bu maçta da aynı şey, yaşadık bireysel hataların önüne geçemiyoruz. Kazanamadığınız maçlarda da son vuruşu takıma karşı pozisyon bulmamıza rağmen o son vuruşu yapamadık ve ne zaman son vuruşu yapsak o zaman kazanıyoruz. Bizim iki tane sıkıntımız var sezon başından beri bireysel hatalar ve o son vuruşu yapamamamız. Takımların hemen hemen hepsi bize topla oynamamıza müsaade ediyor artı topun arkasında olup çok çabuk daralıyorlar. Ama ona rağmen bunu çözüyoruz ancak son vuruşlarda sorunumuz var. İnşallah bundan sonrada onlar da olmaz” dedi.

“Mücadeleden herkes memnun”

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serkan Özbalta, “Takımın ivmelenmesi açısından hem de oyuncuların yerine gelmesi açısından önemli bir müsabakaydı. Gerçi karşı takımında kaliteli kadrosu olduğunu biliyorduk. Hafta içi buna dönük çalıştık şimdi bakıyorum ve çalıştığımız oranda bu oyunda gerçekleşti. Bir de mutlu edici tarafı ise oyuncuların buna reaksiyon göstermesiydi. Mücadeleden herkes memnun insanlar sahada her şeyi yaparlar ve bu iyi niyetli mücadeleyi gördükten sonra ‘hayırlısı olsun’ diye bir cümle var bizde bence bugün o oldu. Sağdan soldan gelen ortalara iyi tepki verdiler ama takımında avantajı vardı buda elimizde olmayan bazı sebepler oluyor. Adamların boyu çok uzun bu onların artısıydı. Eşleştirme yapıyorsun ama bu durum eziyet çektiriyor. Takım planlamasında kadro mühendisliğinde çok çok önemli durumlardan bir tanesi de budur” diye konuştu.