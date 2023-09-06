Sakaryaspor, Cem Akpınar'ı kadrosuna kattı

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor, Cem Akpınar'ı kadrosuna kattı
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Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar’ı kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Giresunspor forması giyen orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar ile sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.

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