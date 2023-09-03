Sakaryaspor'da ayrılık: Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Sakaryaspor'da ayrılık: Taner Taşkın ile yollar ayrıldı
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Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Teknik Direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Sakaryaspor’un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Taner Taşkın ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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