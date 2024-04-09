Sakaryaspor'da özlem duyulan hayale adım adım

Trendyol 1. Lig'de 50 puanla üçüncü sırada mücadele eden Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig için adımlarını sağlam atıyor.

Sakaryaspor'da özlem duyulan hayale adım adım
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Trendyol 1. Lig’de 50 puanla üçüncü sırada mücadele eden Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig için adımlarını sağlam atıyor.

Bir zamanlar Süper Lig’in önemli takımlarından olan ve yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna katkılar sağlayan Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, sezon başında hedef belirlediği üst lig hayali için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, 29 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucu ile 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ligin 30. haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig için adımlarını sağlam atıyor.

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