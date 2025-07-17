Sakaryaspor, Doğukan Tuzcu'yu kadrosuna kattı
Sakaryaspor, 19 yaşındaki sol bek Doğukan Tuzcu'yu kadrosuna kattı.
Sakaryaspor, 19 yaşındaki sol bek Doğukan Tuzcu’yu kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, 19 yaşındaki sol bek Doğukan Tuzcu ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Doğukan Tuzcu ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.