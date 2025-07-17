Sakaryaspor, Doğukan Tuzcu'yu kadrosuna kattı

Sakaryaspor, 19 yaşındaki sol bek Doğukan Tuzcu'yu kadrosuna kattı.

Sakaryaspor, Doğukan Tuzcu'yu kadrosuna kattı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakaryaspor, 19 yaşındaki sol bek Doğukan Tuzcu’yu kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar, 19 yaşındaki sol bek Doğukan Tuzcu ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız, Doğukan Tuzcu ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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