Sakaryaspor, Erdi Dikmen ile sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Altınordu forması giyen 26 yaşındaki defans oyuncusu Erdi Dikmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor, Erdi Dikmen ile sözleşme imzaladı
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Altınordu forması giyen 26 yaşındaki defans oyuncusu Erdi Dikmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Altınordu forması giyen 26 yaşındaki stoper Erdi Dikmen’i kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Altınordu forması giyen futbolcu Erdi Dikmen ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.