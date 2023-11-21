Sakaryaspor, Erzurumspor mesaisinde

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında konuk edeceği Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarına devam etti.

Sakaryaspor, Erzurumspor mesaisinde
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında konuk edeceği Erzurumspor müsabakasının hazırlıklarına devam etti.

Antrenman, Rüstemler Tesisleri’nde başladı. Teknik Direktör Tuncay Şanlı’nın da dahil olduğu antrenman, düz koşu, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-siyahlılar, 24 Kasım Cuma günü saat 20.00’de Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu’nda Erzurumspor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman