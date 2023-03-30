Sakaryaspor - Eyüpspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Torun, “Maçın ilk yarısında oyuna hiç giremedik, oyuna hiç ortak olamadık. Rakip bütün ikili mücadeleleri kazandı. Biz rakibe tepki gösteremedik. İkinci yarının başında içeri girdikten sonra yani iş taktik, teknik anlamda değil sadece bizim mücadele gücümüzün üst seviyeye çıkması gerekiyordu. İkinci yarının başında 75’inci dakikaya kadar da bunu yaptık. Baskıyı da kurduk ama pozisyon üretmekte sıkıntı yaşadık. Zaten son 10-15 dakika fiziksel anlamda sıkıntıya düştük. Oyun iyice koptu, maçı mağlup bitirdik. Biz iki günden beri takımla birlikteyiz. Bu takımın kalitesine çok inanıyorum ben. Bu takım şu anda ligde ikinci sırada. Her şey bizim adımıza yeni başlıyor. Benim adıma da yeni başlıyor. Takımım adına da yeni başlıyor. Bundan sonraki süreçte bütün maçları kazanabilecek bir takımız biz. Bunu da başaracağımıza ben inanıyorum. İnşallah bu yolun sonu bizim adımıza şampiyonluk olacak. Sakaryaspor’da iyi oyunundan, galibiyetinden dolayı kutluyorum” dedi.

“Zirveye yaklaşabilmemiz için mutlak galibiyet almamız gerekiyordu”

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise, “6 puanlık bir maçtı. Zirveye yaklaşabilmemiz için mutlak galibiyet almamız gerekiyordu. Rakibimizi bütün hafta boyunca ekibimle beraber çok iyi analiz ettik. Rakibimiz biraz ağır oynuyordu, çok tecrübeli oyuncular var. Fakat çabuk oynama kabiliyeti olan bir takım değildi. Bir hafta önceki Rizespor’un da nasıl oynadığını çok iyi bir şekilde takip ettik. Bugün topun en fazla bizde kalması gereken maçlardan bir tanesi olduğunu düşünmüştük ve gerçekten çok pas yaptık. Rakibi pasla yorduk. Şükürler olsun 6 puanlık bir maçta galip gelmeyi becerebildik. Ama tabii ki önümüzde 8 tane maç var. Şu anda zirveye yaklaştık. Ama her maç zorluk derecesi çok yüksek. Onun için ayaklarımızı yere sağlam basarak hiç şımarmadan adım adım zirveye doğru gitmek istiyoruz. Tabii ki ben gerçekçi birinci hedefimiz hep şunu söylüyordum geldiğimden beri. Çünkü geldiğimizde 9. durumda olan bir takım aldık, 31 puanımız vardı. İlk önce Play-Off’a yerleşmemiz gerekiyordu oyuncuların özgüveninin yerine gelmesi gerekiyordu. Fizik olarak da temaslı oyunu oynayabilen, dar alanda oyun oynayabilen bir takım haline getirmemiz gerekiyordu. Ekibimizle beraber geldiğimizden beri bunun üzerine çok çalıştık. Ekibime de ayrıyeten çok teşekkür ederim. Neticesinde şu anda zirveyle aranızda bir puan kaldı bunu kapatabilir ilk ikiye girme şansımız oldukça yüksek. Ama dediğim gibi her maç çok zorlu geçecek. Adım adım gidelim ve yolumuza hiç şımarmadan ben ilk başta dahil olmak üzere oyuncularımda şımarmadan bu şekilde Sakaryaspor’u layık yere taşımak için sonuna kadar mücadele verelim” diye konuştu.