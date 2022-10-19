Sakaryaspor, Eyüpspor mesaisinde

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Eyüpspor’a konuk olacak Sakaryaspor, müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig’in 10. haftasında Eyüpspor’a konuk olacak Sakaryaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 6. sırada yer alan yeşil-siyahlılar, 3 galibiyet 2 beraberlikle 2. sırada yer alan Eyüpspor’a konuk olacak. Bu müsabaka öncesinde hazırlıklarını Rüstemler Tesisleri’nde, Teknik Direktör Serkan Özbalta gözetiminde sürdüren Sakaryaspor, antrenmana düz koşu ile başladı. daha sonrasında istasyon çalışması ve 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmalara devam etti. Yeşil siyahlılar hazırlıklarını hızla sürdürdüğü bu müsabakadan 3 puan almayı hedefliyor. Maç, Eyüp Stadyumu’nda 21 Ekim saat 20.00’da oynanacak.