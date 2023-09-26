Sakaryaspor, Eyüpspor mesaisinde

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Sakaryaspor, Eyüpspor mesaisinde
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında konuk edeceği Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Sakaryaspor’da Rüstemler Tesisleri’ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İdman, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla devam etti. 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puanla, 14. sırada yer alıyor. Yeşil-siyahlılar, 1 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Sakarya Yeni Atatürk Stadyumu’nda Eyüpspor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı