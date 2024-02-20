Sakaryaspor, Eyüpspor mesaisinde

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında konuk olacağı Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Sakaryaspor, Eyüpspor mesaisinde
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında konuk olacağı Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Rüstemler Tesisleri’nde Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başladı ve istasyon çalışması ile devam etti. Antrenman taktik ve şut çalışmalarıyla sona erdi.

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Yeşil-siyahlılar, 25 Şubat Pazar günü saat 19.00’de deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Sakarya ekibi, bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor.