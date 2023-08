Sakaryaspor - Gençlerbirliği maçının ardından

TAKİP ET

Trendyol 1. Lig’in 2. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig’in ikinci haftasında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Bu zeminde paslı bir oyun yapmak, ayakta kalmak kolay değil, sezon başındayız. Oyuncuların yeni yeni hazırlandıklarını düşünürsek ağır bir saha. Bize gelirsek oyuncularımla gurur duyuyorum. Böyle bir deplasmandan, güçlü bir takımdan bir puan almak önemliydi. Maçın içeriğine gelirsek biz hafta içi farklı stratejiler denedik. Paslı geçişler üstüne biraz yoğunlaştık. Hızlı geçişleri blok arasındaki pasları biraz çalıştık. Bunları da geçen hafta aslında iyi bir sonuç almıştık ama sahanın zemini bizim bunları yapmamıza biraz engel oldu. Evet yine toplar kaptık mı? Evet, iyi geçiş yapabildik mi zaman zaman yaptık. Neticesinde birçok pozisyonu da kaçırdık. Gol olabilir miydi? Olurdu. Rakibimizin de kaçırdığı pozisyonlar vardı. Yani neticesinde iyi bir mücadele, iyi bir savunma anlayışını gösterdik ve böyle bir deplasmandan bir puan alarak dönüyoruz" dedi.

Taner Taşkın: "Maalesef pozisyon üretmekte çok zorlandık"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise mücadele ile ilgili olarak, "Kazanmak istiyorduk. Kazanmak için de sahadaydık. İlk 30 dakika rakibe ciddi bir baskı kurmuştuk. Bütün dönen topları da ikinci topları da topladık. Bu baskının sonucunda tabii ki gol istedik ama maalesef üretken değildik. Daha sonra devreye girerken, rakip oyuna ortak oldu ve 15 dakika oyunu dengelediler. İkinci devre risk aldık, oyunu dört dörtlükle çevirdik. Daha ofansif bir oyuncu grubuyla sahadaydık ama maalesef pozisyon üretmekte çok zorlandık. Maçın geneline baktığımız zaman iki takım da çok fazla pozisyon üretemedi. İlk 8 hafta şunu demiştim; çok iyi takımlarla oynayacağız. Hep hedefin içindeki takımlarla oynayacağız Gençlerbirliği bu takımlardan bir tanesiydi. Kazanmayı istiyorduk fakat muvaffak olamadık. Ön taraftaki oyuncular gerçekten bugün hiç verimli değillerdi, pozisyon üretemediler. Birbirlerine alan oluşturamadılar. Tabii ki bu bizi sıkıntıya soktu benim için tek artı iki haftadan beri hanemizde puan var ve iki maçta da gol yemedik. Bunu bir artı olarak görüyorum. Genelde şampiyonluğa oynayan hedefe giden takımlarda maç ortalaması iki puan olduğu zaman mutlaka o hedefin içinde oluyorsunuz. Şu an için iki maçta dört puan var tabii bunu bir teselli olarak söylemiyorum. Her hafta zor geçecek. Her hafta puan varsa bence doğru yoldasınızdır. Bu maçta bunlardan bir tanesiydi. Kazanamadığımız için de üzgünüm" diye konuştu.