Sakaryaspor, Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı

Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Pendikspor ile şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor, Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı
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Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Pendikspor ile şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor, geçtiğimiz sezon Pendikspor ile şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Hasan Kılıç’ı kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Pendikspor ile şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.

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