Sakaryaspor, İstanbulspor mesaisinde
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Rüstemler Tesisleri’nde Teknik Direktör Serhat Sütlü yönetiminde basın ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen gerçekleşen idman; ısınma ve düz koşuyla başladı. Ardından taktiksel varyasyonlara geçilen çalışmada takımın maç planı üzerinde duruldu.
İstanbulspor ile Sakaryaspor, 22 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşılaşacak.