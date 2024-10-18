Sakaryaspor, İstanbulspor mesaisini tamamladı

Sakaryaspor Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sakaryaspor, İstanbulspor mesaisini tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakaryaspor Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Sakaryasporlu futbolcular, Rüstemler Tesisleri’nde Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen idmana ısınma hareketleri ile başladı. Ön alan baskısı çalışmasıyla devam eden idman, duran top çalışmasıyla sona erdi. Yeşil-siyahlı ekipte kaleci Jakub Szumski sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı.

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