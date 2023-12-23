Sakaryaspor - Kocaelispor maçının ardından

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Kocaelispor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sezonun 17. haftasında Sakaryaspor, Atatürk Stadyumu’nda ezeli rakibi Kocaelispor’u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Mutlu Dervişoğlu, Ertuğrul Sağlam’ın rahatsızlandığı için toplantıya katılamadığını söyleyerek, “Öncelikle hocamızın rahatsızlandığını belirtmek istiyorum, çok önemli olmasa da bir tansiyon problemi yaşadı. O yüzden bugün ben size eşlik edeceğim. Buraya gelirken ligde ikinci konumdaydık, biz en azından devre arasına aynı konumu koruyarak girmek istiyorduk. Tabii ezeli bir rakip var, Kocaelispor’un karşısında ve bu rekabetin de önemini biliyorduk. Buradan istediğimiz bir skorla ayrılmak istiyorduk. Maalesef umduğumuz gibi olmadı. İlk yarısı çok ortada geçen bir mücadelenin ikinci yarının başında biraz daha üstünlük kursak da bir şans golünden sonra üstünlüğü biraz hareketimize kaptırdık. O noktada yaptığımız hamleler maalesef beklediğimiz katkıyı sunmadı. Ama biz geleceğe dönük Kocaelispor’un hedefinden herhangi bir sapmanın olmadığını, sezon sonunda Kocaelispor’u hak ettiği, layık olduğu Süper Lig’e taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

“İstediğimiz yere yaklaştık”

Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, “Bir kamp hazırlığımız var, malum gelecek olanlarla beraber uyum, takımın buradaki şartlarını daha konforlu hale getirmek için bir kamp süreci yaşayıp tekrar lige döneceğiz. Ligin sonunu nerede görüyoruz sorusuna ise şu an bunu söyleyip de direkt bir hedefe kitlenmek çok doğru değil. Ben daha öncesinde de söylemiştim önceki yıllarda çalıştığım yerlerde de ara ara hedefler olur, ana hedefe doğru. Şu an geldiğimiz yerden bu duruma doğru bakarsak istediğimiz yere yaklaştık, ulaştık demiyorum, yaklaştık. O yüzden sonu inşallah iyi olacak. Ama bu tabii devre arasındaki hazırlık sürecimize de katkı sağlayacak olan oyuncularla da belirleyici olacak. O yüzden Tuncay Hocamız, yönetim, biz beraber ekip olarak, bütün arkadaşlar bir çalışma yapacağız” diye konuştu.

“Aynı akışta bu maça hazırlandık”

Kocaelispor maçına nasıl hazırlandıklarını belirten ve ligin sonunda kendilerini zirvede görmek istediklerini ifade eden Karslı, “Aynen normal bütünlüğünde rejenerasyon sonrası taktik antrenmanımız, taktik antrenmanımızdan sonra çok özel bir durum içermeyen, normal yolunda giden her şeyi aynı akışına bırakarak bu maça hazırlandık. Öyle ekstra bir durum yaşamadık açıkçası yani. Ligin sonunda kendimizi tabii ki zirvede görmek istiyoruz. Ama en zirvedeki takımla olan puan aralığımıza gerçekçi yaklaşmak lazım. Bizim gidebileceğimiz en son limit yok. Yani eğer en yukarıdaki rakip puan kaybettikçe biz o aradaki puanı kapatmaya çalışacağız. İyi oyun oynayalım, hatırlanabilecek sporlar olsun. Bir şampiyonluk daha yaşansın. Tuncay Hoca ile birlikte biz geldiğimizde takım 12-13’üncü sıralardaydı. Bugün şu an işte 3-4’üncü sıralarındayız. İkinci yarı neler değişir, onu beraber göreceğiz” şeklinde konuştu.