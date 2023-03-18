Sakaryaspor Kulüp Başkanı Genç'ten taraftara davet

Bodrumspor maçı için Sakarya Atatürk Stadyumu’nda dev ekran kurulacağını açıklayan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, “28 bin 154 taraftarımızı kurulacak olan dev ekranda maçı beraber izleyerek sesimiz kısılana kadar dışarıdan destek vermeye davet ediyorum” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında oynanan ve hem saha içi hem de tribünlerde çeşitli olayların yaşandığı Sakaryaspor - Yılport Samsunspor karşılaşması sonrasında Sakaryaspor’a ‘2 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası’ verilmişti. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, ligin 27. haftasında karşılaşacakları ve aldığı seyirci cezası sebebi ile yeşil-siyahlı taraftarların alınmayacağı Bodrumspor maçı için Sakarya Atatürk Stadyumu’nda dev ekran kurulacağını açıkladı. Kulüp Başkanı Cumhur Genç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bodrumspor ile Pazartesi günü 20.00’de oynayacağımız müsabaka için 28 bin 154 taraftarımızı Sakarya Atatürk Stadyumu’nda kurulacak olan dev ekranda maçı beraber izleyerek sesimiz kısılana kadar dışarıdan destek vermeye davet ediyorum. En kötü gün bugünse bugün de Sakaryasporluyuz” ifadelerine yer verdi.