Sakaryaspor - Manisa FK maçının ardından

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Manisa FK’yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takım teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK’yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, “Bir oyun stratejisi vardı ilk yarı itibarıyla. Sakaryaspor’u daha geride karşılayıp, geçiş hücumları planlıyorduk. Oyunun birçok bölümünde ilk yarı itibarıyla bu fırsatları yakaladık. Maalesef üçüncü bölgede o topu geçirememenin ve dörde iki, üçe iki, çok ciddi geçiş hücumları vardı. Oralarda topu geçiremediğimiz için skor avantajını alamadık. Çok geniş alan bulduk, oralarda golü bulsaydık. Oyunun ikinci yarısı bambaşka bir hal alabilirdi. Bireysel hatadan bir penaltı verdik rakibe. Bu sefer ikinci yarı başka bir oyun oynandı. Biz daha çok set hücum yapmaya başladık. 1-1 olacak fırsatlar yakaladık. Bir iki tane net gol kaçırdık. Olmadı, çok üzgünüz. Sakaryaspor’a da başarılar dilerim” dedi.

“Maçtan evvel konuştuğumuz her şey tıkır tıkır işledi”

Sakaryaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın ise, “En önemli maçlardan bir tanesiydi. Çok eksik oyuncumuz vardı. Kasongo gibi, Roshi gibi, Bülent gibi ve Donkor gibi önemli dört tane oyuncudan mahrum çıktık. Bugün bunu neticeye yansıtıp, takım olduğumuzu göstermek istiyorduk. Görev verdiğim bütün oyuncular sonuna kadar görevlerini getirdiler. Tabiri caizse savaştılar, kazandılar hepsine çok teşekkür ederim. Takdir edersiniz ki çok fazla kadro derinliği olan bir takım değil Sakaryaspor. Saydığım bu oyuncular takımın mihenk taşları gibi. Dört tane oyuncu yok, ister istemez diğer oyuncuları hazırlamak da kolay değil. Maçtan evvel konuştuğumuz her şey şükürler olsun tıkır tıkır işledi” diye konuştu.

“Herkes benim söylediğim talimat doğrultusunda işini yapacak”

Maçın ilk yarısında oyundan alınan Burak Süleyman hakkında konuşan Taşkın, “Burak konusunda şöyle diyeyim; frikik pozisyonunda penaltı pozisyonunda ben maçtan önce herkese talimat veriyorum. Onların dışında kimseyi topun başında görmeyeceğim diye. Orada Nalepa’nın vurması gereken yerde kendisi vurmak istedi. Sonra ben müsaade etmeyince hiç beklemediğim bir hareketle karşılaştım. Burak bizim için çok kıymetli bir çocuk aslında. O karakterde bir oyuncu değil, bizim evladımız. Otoriteyi bir kere deldirsem bunun arkası sürekli gelir. Burada belki çok daha farklı söylemler de olabilirdi ama orada o riski almam gerekiyordu. Çünkü bu zamana kadar hoca olarak kendimi hiç bozdurmadım. Bu saatten sonra da kimseyi bozdurmaya niyetim yok. Herkes benim söylediğim talimat doğrultusunda işini yapacak. Ha Burak ne olacak? Benim şahsi menfaatlerim nefsim Sakaryaspor’un önünde değil. Sakaryaspor’un bütün menfaatleri benim nefsimin önündedir. O yüzden benim yarım dahi olsa oyuncuya ihtiyacım var. Bakın bugün gördüğüm kartla beraber Sako da ceza durumda. Beş tane oyuncu yok yani. Burak mutlaka yaptığı hatayı anlayacaktır. Mutlaka biz baba, oğul gibi çalışırız oyuncularla hep samimi çalışırız. Hiçbir zaman oyuncuyu kaybetme yönünde gitmeyiz. O da bizim evladımız, kardeşimiz zaman zaman evlatlar babalarıyla kavga ederler ama biz bir aileyiz, biz bu işi aile içinde mutlaka çözeceğiz” şeklinde konuştu.