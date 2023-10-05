Sakaryaspor, Manisa FK mesaisinde

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sakaryaspor, Manisa FK mesaisinde
Editör
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-siyahlı futbolcular, Sakaryaspor’da Rüstemler Tesisleri’nde teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başladı. Daha sonra ayak tenisi oynayan oyuncular yarın sabah gerçekleştireceği idmanla Manisa FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak. 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 8 puanı bulunan ve 12. sırada yer alan Sakaryaspor, 7 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Mümin Özkasap Atatürk Stadı’nda Manisa FK ile karşılaşacak.