Sakaryaspor, Mikail Okyar'ı transfer etti
Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü forması giyen Mikail Okyar'ı transfer etti.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü forması giyen Mikail Okyar’ı transfer etti.
Sakaryaspor, yeni sezon transfer hareketliliğine başladı. Bu çerçevede yeşil-siyahlılar son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Mikail Okyar ile sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen futbolcu Mikail Okyar ile sözleşme imzaladık" denildi.