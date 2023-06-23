Sakaryaspor, Mikail Okyar'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü forması giyen Mikail Okyar'ı transfer etti.

Sakaryaspor, Mikail Okyar'ı transfer etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Spor Toto 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Ankara Keçiörengücü forması giyen Mikail Okyar’ı transfer etti.

Sakaryaspor, yeni sezon transfer hareketliliğine başladı. Bu çerçevede yeşil-siyahlılar son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen Mikail Okyar ile sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen futbolcu Mikail Okyar ile sözleşme imzaladık" denildi.